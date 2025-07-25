Главный тренер «Югры»: стараемся что-то подмечать в чемпионах — «Локомотиве», «Флориде»

Главный тренер «Югры» Александр Перов рассказал об игровом стиле ханты-мансийской команды и ответил о задачах команды на новый сезон.

— Немного поподробнее о стиле. Какую команду берёте за образец?

— Поскольку мы хотим добиваться результатов, то в первую очередь стараемся что-то подмечать в чемпионских командах – например, в «Локомотиве» и «Флориде», которые хорошо организованы, имеют правильную рабочую этику. Где каждый игрок отдаётся игре без остатка и при этом чётко понимает свою функцию на площадке.

Мы никогда не берём за образец конкретную команду. Хоккей состоит из множества отдельных компонентов: игра в неравных составах, позиционная оборона, позиционная атака, игра на возврате и так далее. Какой-то элемент, близкий твоим взглядам на хоккей, ты можешь взять на вооружение или привнести что-то своё.

Чтобы добиваться результата — нет идеального рецепта. Одни команды играют в атаку и побеждают, а другие играют от обороны и тоже успешны. Многое зависит от подбора и возможностей игроков, в том числе и стиль команды.

— А какая турнирная задача ставится перед «Югрой»?

— «Югра» — топ-клуб, перед которым всегда ставятся максимальные задачи. Мы это понимаем и принимаем, — цитирует Перова Russia-Hockey.