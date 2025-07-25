Бывший форвард «Адмирала» и «Северстали» Гуслистов перешёл в новокузнецкий «Металлург»

Новокузнецкий «Металлург» объявил о переходе 23-летнего нападающего Никиты Гуслистова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

14 июля 2025 года Гуслистов расторг контракт с «Адмиралом», в составе которого в прошлом сезоне не отметился результативностью в четырёх матчах чемпионата КХЛ.

Гуслистов в КХЛ провёл четыре сезона в составе «Северстали». Суммарно на счету нападающего 176 матчей в КХЛ, 41 (17+24) очко. 27 января 2021 года в матче «Северстали» со СКА Гуслистов вышел с капитанской нашивкой. Таким образом, в возрасте 18 лет и 242 дней он стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».