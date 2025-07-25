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Артюхин — о Ткачёве: в «Авангарде» поступили некрасиво, несправедливо и нечестно

Артюхин — о Ткачёве: в «Авангарде» поступили некрасиво, несправедливо и нечестно
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал расторжение контракта «Авангарда» с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Честно говоря, история с расторжением контракта Владимира Ткачёва меня немножко шокировала. Я не уверен в правильных действиях руководства «Авангарда», считаю, что с игроком так поступать не должны. Рынок уже практически закрылся, топовые клубы потратили деньги под потолком, и руководству «Авангарда» это было известно, но они всё равно расторгли контракт с игроком в не самое лучшее время. Тем более Ткачёв — их воспитанник. Считаю, что они поступили несправедливо и нечестно. У них было время поговорить, были и определённые договорённости. Но в последний момент в омском клубе некрасиво поступили.

Как по мне, уход Ткачёва — огромная потеря для «Авангарда», Владимир — один из лучших игроков КХЛ прямо сейчас. И та команда, которая подпишет с ним контракт, выиграет в этой ситуации. А Владимиру нужно забыть эту ситуацию, продолжать играть в хоккей и прогрессировать. Главное — Ткачёв всегда играет на команду и даёт результат», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

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