Минское «Динамо» представило новый шлем вратаря Фукале

Минское «Динамо» представило новый шлем вратаря Зака Фукале, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, в начале июня 2025 года голкипер покинул «Трактор» и пополнил состав минского «Динамо». Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. В НХЛ Зак провёл четыре матча за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022. Имеет опыт выступления за клубы АХЛ. Зак Фукале на международной арене играл за юниорскую, молодёжную, национальную сборные Канады и с каждой выигрывал золотые медали.