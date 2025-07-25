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«Молился, чтобы его команда проиграла в плей-офф НХЛ». Третьяк — о вызове Набокова на ЧМ

«Молился, чтобы его команда проиграла в плей-офф НХЛ». Третьяк — о вызове Набокова на ЧМ
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил бывшего вратаря сборной России и клубов НХЛ, КХЛ Евгения Набокова с 50-летием и вспомнил о вызове экс-хоккеиста на чемпионат мира 2008 года.

«Я хотел бы от себя лично, от всех вратарей и от федерации поздравить его. Он действительно профессионал своего дела, один из лучших вратарей мира и России. Самое главное — он прекрасный человек, никогда не отказывался играть за сборную.

У нас сломались два вратаря: Варламов буквально за день до чемпионата, потом Ерёменко травмировал коленный состав, и даже в шутку просили выйти меня, хоть на скамейке посидеть. У нас играл один Бирюков, и после того, как он помог нам победить белорусов по буллитам, ко мне подошёл главный тренер команды Вячеслав Быков и сказал: Владислав Александрович, помогите, нам нужен вратарь, попросите Набокова, учитывая ваши хорошие отношения с ним.

Признаюсь, я молился, чтобы его команда проиграла в плей-офф НХЛ, поскольку у меня были интересы нашей сборной. И до двух-трёх часов ночи я сидел у экрана, там было несколько овертаймов в плей-офф с «Далласом». После окончания игры я ему позвонил, попросил его приехать, даже за любые деньги. Он ответил: денег не надо, для меня это честь — сыграть за сборную, готов приехать послезавтра после медкомиссии. И через день я его встретил в аэропорту. Он человек слова, и в самый трудный момент он выручил нас. И благодаря ему мы выиграли звание чемпионов мира в год 100-летия Международной федерации хоккея», — цитирует Третьяка ТАСС.

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