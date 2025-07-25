«Делаем всё, чтобы Майкл вернулся в Омск». «Авангард» — об оправдании Маклауда в суде

Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на оправдательный приговор для Майкла Маклауда в канадском суде по делу о сексуальном насилии.

«Судебный процесс, за которым мы все так внимательно следили, завершён оправдательным приговором. Рады за Майкла Маклауда, ждём его решения о продолжении карьеры и делаем всё, чтобы Майкл вернулся в Омск», — сказано в сообщении омской команды.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.