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22-летний белорусский нападающий пополнил состав «Салавата Юлаева»

22-летний белорусский нападающий пополнил состав «Салавата Юлаева»
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22-летний белорусский нападающий Александр Суворов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Минувший сезон форвард начинал в КХЛ и сыграл за ХК «Сочи» две встречи, оставшуюся часть чемпионата выступал за «СКА-Нева» и принял участие в 50 матчах, где набрал 30 (11+19) очков при показателе полезности «-5».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 91 матч, в которых записал на свой счёт 34 (19+15) очка с показателем полезности «+7».

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о возможности для 18-летнего форварда уфимского клуба Александра Жаровского сыграть в НХЛ.

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