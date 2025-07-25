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«Авангард» и вратарь Михаил Бердин расторгли контракт по соглашению сторон

«Авангард» и вратарь Михаил Бердин расторгли контракт по соглашению сторон
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«Авангард» и вратарь Михаил Бердин расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт 27-летнего голкипера и клуба был рассчитан ещё на один сезон.

В прошлом сезоне Бердин провёл за «Авангард» 11 матчей в чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Михаил провёл 94 встречи, в которых одержал 33 победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.

«Мы благодарим Михаила за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении «ястребов».

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