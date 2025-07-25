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Спортивный директор «Металлурга» Бирюков высказался об аренде Набокова у «Колорадо»

Спортивный директор «Металлурга» Бирюков высказался об аренде Набокова у «Колорадо»
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об аренде вратаря Ильи Набокова у «Колорадо Эвеланш».

«В день открытия рынка свободных агентов мы достигли соглашения о том, что Илья Набоков, задрафтованный «Колорадо» в НХЛ, продолжит играть за родную команду на правах аренды. Сегодня это соглашение вступило в силу. Этот шаг, безусловно, поможет всем сторонам: Илья ещё больше окрепнет как игрок, в нашем составе останется один из сильнейших голкиперов КХЛ, а «Колорадо» будет внимательно следить за его прогрессом во второй по силе лиге мира. Мы благодарим и Илью, и «Колорадо» за содействие в этом соглашении и продолжаем работу над укреплением состава», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

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