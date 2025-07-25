Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым

«Адмирал» расторг контракт с голкипером Ильёй Коноваловым
Комментарии

«Адмирал» расторг контракт с вратарём Ильёй Коноваловым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 вратарь провёл 18 матчей за приморцев (четыре победы с 89,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,36), также сыграл в одном матче плей-офф. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету 27-летнего голкипера 239 матчей, в которых он одержал 109 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,26.

Напомним, ранее издание Hockey Sverige заявило, что шведский нападающий Дмитрий Тимашов в следующем сезоне будет играть за «Адмирал».

Материалы по теме
Hockey Sverige: Дмитрий Тимашов возвращается в КХЛ и будет играть за «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android