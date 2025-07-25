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Серебряный призёр ОИ‑1968 Йозеф Черны умер на 86‑м году жизни

Серебряный призёр ОИ‑1968 Йозеф Черны умер на 86‑м году жизни
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Бывший нападающий сборной Чехии Йозеф Черны умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс‑служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Причины смерти Черны не сообщаются. Федерация хоккея Чехии выразила соболезнования семье и близким бывшего спортсмена. Черны выигрывал серебро и две бронзы Олимпийских игр. Также на его счету 11 медалей турниров под эгидой ИИХФ. В 2007 году Черны был включён в Зал славы ИИХФ.

Отмечается, что в общей сложности Черны набрал 37 очков в 59 играх чемпионата мира и ещё 27 очков в 26 выступлениях на Олимпиаде.

Ранее шотландский хоккеист Гэри Келли погиб в результате несчастного случая во время отдыха в отеле на Ибице.

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