Фетисов оценил заявление НХЛ в отношении оправданных экс-игроков молодёжки Канады

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил заявление НХЛ в отношении экс-игроков молодёжной сборной Канады, оправданных по делу о сексуальном насилии.

«Это имидж лиги, основанный на спортивном принципе, на всём, что связано с этикой игроков. Поэтому их отстранили сразу, а после решения суда каждый конкретный клуб НХЛ должен для себя решить, нужен ли им такой хоккеист или нет.

Это показательный пример для всех: веди себя хорошо, если ты хочешь играть в НХЛ и соответствовать такому высокому статусу. Есть понимание того, что ты из себя представляешь: не случайно в свое время там ввели дресс-код для посещения матчей, обязательное участие в благотворительных акциях. В городе, где ты играешь, ты должен быть эталоном, иначе народ не пойдёт на игры», — приводит слова Фетисова ТАСС.