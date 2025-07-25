«Защита его просто бросала на произвол». Третьяк — об игре Набокова с канадцами на ОИ-2010
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре бывшего голкипера сборной России Евгения Набокова во встрече с национальной командой Канады (3:7) на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.
Олимпийские игры 2010 . 1/4 финала
25 февраля 2010, четверг. 03:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 7
Канада
0:1 Гецлаф (Бойл, Пронгер) – 02:21 (5x5) 0:2 Бойл (Хитли, Марло) – 12:09 (5x4) 0:3 Нэш (Тэйвз, Ричардс) – 12:55 (5x5) 1:3 Калинин (Волченков, Фёдоров) – 14:39 (5x5) 1:4 Морроу (Бойл, Кит) – 18:18 (5x5) 1:5 Перри (Гецлаф, Кит) – 23:10 (5x5) 1:6 Уэбер (Тэйвз, Игинла) – 24:07 (5x5) 2:6 Афиногенов (Ковальчук, Гребешков) – 24:46 (5x5) 2:7 Перри (Стаал, Гецлаф) – 29:51 (5x5) 3:7 Гончар (Малкин) – 31:40 (5x4)
«Удача от него отвернулась. Не хочу сказать, что он виноват, хотя в каких-то моментах он мог выручить. Но защита его просто бросала на произвол, поэтому больше вопросов к команде, чем к вратарю. То, что творилось в первом периоде, это был кошмар. Нашу команду тогда смяли, она оказалась не готова к такой атаке канадцев», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Ранее Третьяк поздравил Евгения Набокова с 50-летием и вспомнил о вызове экс-хоккеиста на чемпионат мира 2008 года.
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