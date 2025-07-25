«Защита его просто бросала на произвол». Третьяк — об игре Набокова с канадцами на ОИ-2010

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре бывшего голкипера сборной России Евгения Набокова во встрече с национальной командой Канады (3:7) на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

«Удача от него отвернулась. Не хочу сказать, что он виноват, хотя в каких-то моментах он мог выручить. Но защита его просто бросала на произвол, поэтому больше вопросов к команде, чем к вратарю. То, что творилось в первом периоде, это был кошмар. Нашу команду тогда смяли, она оказалась не готова к такой атаке канадцев», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее Третьяк поздравил Евгения Набокова с 50-летием и вспомнил о вызове экс-хоккеиста на чемпионат мира 2008 года.