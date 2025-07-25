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Московское «Динамо» заключило новый контракт с Игорем Ожигановым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с Игорем Ожигановым
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Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с Игорем Ожигановым. Новое соглашение действует до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл 84 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+15». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ожиганов сыграл 775 матчей, в которых записал на свой счёт 285 (82+203) очков.

Ранее московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами — нападающими Никитой Буруяновым, Артёмом Черновым, Макаром Ханиным, Владиславом Михайловым, Матвеем Максимовым и защитником Игорем Вербицким.

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