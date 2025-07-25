Бабаев — о Ткачёве в «Металлурге»: Рашников лично выразил желание видеть его в команде

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владимира Ткачёва, заявил, что переговоры о контракте хоккеиста с «Металлургом» находятся на завершающей стадии.

— На какой стадии переговоры с «Металлургом»?

— На финальной. Остались мелочи.

— Ткачёв сделал выбор в пользу «Металлурга»?

— Да, он максимально склоняется к этому варианту.

— Ткачёву подходит эта команда по стилю игры, по тренерскому штабу?

— Там большая заинтересованность главного руководителя, Виктор Филиппович Рашников лично выразил желание видеть его в команде. Плюс тренер, генеральный менеджер — всё руководство заинтересовано. Нет ни одного человека, который хотя бы на один грамм сомневался, что он им нужен. Это то, что нам было очень важно, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».