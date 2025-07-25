«Лада» получила права на 25-летнего нападающего в результате обмена с «Норильском»

Хоккейные клубы «Лада» и «Норильск» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Данилу Дяденькина в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 25-летним нападающим двусторонний контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ.

Дяденькин является воспитанником ярославского «Локомотива» и в системе молодёжных команд железнодорожников начал свою карьеру в 2016 году – за это время форвард стал обладателем Кубка Харламова (2019) и двукратным бронзовым призёром НМХЛ (2018, 2019).

На взрослом уровне Данила выступал за «Буран» (Воронеж), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «Рязань-ВДВ» (Рязань), а в прошлом сезоне провёл в общей сложности 68 матчей в ВХЛ в составе «Норильска», набрав 53 (26+27) очка при показателе полезности «-1». Суммарно в ВХЛ Дяденькин заработал 111 (53+58) баллов, приняв участие в 222 играх.