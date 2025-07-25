Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» получила права на 25-летнего нападающего в результате обмена с «Норильском»

«Лада» получила права на 25-летнего нападающего в результате обмена с «Норильском»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейные клубы «Лада» и «Норильск» совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Данилу Дяденькина в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 25-летним нападающим двусторонний контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды КХЛ.

Дяденькин является воспитанником ярославского «Локомотива» и в системе молодёжных команд железнодорожников начал свою карьеру в 2016 году – за это время форвард стал обладателем Кубка Харламова (2019) и двукратным бронзовым призёром НМХЛ (2018, 2019).

На взрослом уровне Данила выступал за «Буран» (Воронеж), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и «Рязань-ВДВ» (Рязань), а в прошлом сезоне провёл в общей сложности 68 матчей в ВХЛ в составе «Норильска», набрав 53 (26+27) очка при показателе полезности «-1». Суммарно в ВХЛ Дяденькин заработал 111 (53+58) баллов, приняв участие в 222 играх.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Никита Попугаев расторг контракт с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android