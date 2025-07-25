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Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: с рядом хоккеистов нам придётся расстаться

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: с рядом хоккеистов нам придётся расстаться
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о новом подходе уфимского клуба к трансферной политике.

«Теперь будет так: есть бюджет — под него и соберём команду. На сегодня громких трансферов не планируется. Прошедший плей-офф показал, что при отсутствии травмированных иностранных игроков наша молодёжь себя отлично проявила, не стушевалась. В новом сезоне у ребят будет постоянная практика, молодые будут биться, не жалея себя, это очень нравится болельщикам.

Уровень зарплат игроков в новом сезоне скорректирован. С рядом хоккеистов нам придётся расстаться, так как наши финансы ограничены. Работаем над ликвидацией всех задолженностей, власти республики нам помогают. Планируем провести сезон без превышения наших имеющихся финансов. При этом хочу отметить, что сейчас в «Салавате Юлаеве» собралась интересная команда, способная показать высокий результат!» — цитирует Баширова «Аргументы и факты».

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