«Спартак» заключил новый контракт с вратарём Дмитрием Николаевым — соглашение подписано на три года, до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

За два сезона в составе красно-белых 25-летний Николаев провёл 74 игры, одержав 37 побед и проведя четыре матча «на ноль». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дмитрий сыграл 138 встреч, в которых одержал 79 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентном надёжности 2,35.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен, в результате которого в стан бело-голубых отправился вратарь Дмитрий Куликов. В «Спартак» перешёл нападающий Никита Буруянов.