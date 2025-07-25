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Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил, почему в Уфе не будет Кубка Республики Башкортостан

Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил, почему в Уфе не будет Кубка Республики Башкортостан
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему в Уфе в 2025 году не будет Кубка Республики Башкортостан.

– Почему в Уфе не будет Кубка Республики Башкортостан?
– Это не значит, что клуб относится плохо к республике. Изменился календарь, клубы не готовы к матчам после двух недель сборов. Нам нужно было проводить турнир на третьей неделе августа. В этом году не стали никого мучить. Проведём на предсезонке два матча с «Автомобилистом». Тут дело не в финансировании, — приводит слова Баширова «Горобзор.ру».

Ранее Ринат Баширов рассказал о новом подходе уфимского клуба к трансферной политике.

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