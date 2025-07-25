Агент Ильи Набокова рассказал, почему вратарь решил остаться в «Металлурге»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы голкипера «Колорадо Эвеланш» Ильи Набокова, высказался об аренде вратаря «Металлургом» на один сезон.

– Аренда – это лучший вариант и для Набокова, и для «Металлурга»?

– Да, это лучший вариант. В команду вернулся Клемен Мохорич – это тренер, который помог ему выйти на другой уровень. В прошлом сезоне и для Ильи, и для Мохорича было плохо, что они не работали вместе. Сейчас он вернулся и уже будет конкретно готовить Набокова. Надеемся, всё будет отлично.

– Набоков этот год будет готовиться к НХЛ?

– Во-первых, будет готовиться к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. И ещё параллельно набирать лучшие кондиции для старта в НХЛ.

– В настоящий момент он пока не готов к НХЛ?

– Может быть, и готов, но там много факторов, которые должны сложиться. Поэтому приняли, как я считаю, абсолютно правильное решение. Мы благодарны «Колорадо», там вошли в наше положение и поняли, что это лучший вариант сейчас, – цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Набоков – воспитанник системы «Металлурга». 30 мая 2025 года голкипер подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».