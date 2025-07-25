СКА объявил об уходе нападающего Павла Акользина

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Павлом Акользиным по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Удачи дальше, Паша, и спасибо за игру!» — говорится в сообщении в телеграм-канале.

34-летний хоккеист присоединился к клубу в декабре 2024 года в результате обмена с «Металлургом». В минувшем сезоне нападающий набрал 8 (5+3) очков в 30 играх за армейцев в регулярном чемпионате. В плей-офф на счету Акользина шесть матчей, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами. Начало сезона-2024/2025 Павел провёл в «Металлурге», за который сыграл 34 встречи и набрал 8 (5+3) очков.