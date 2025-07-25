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Генменеджер «Каролины» высказался о продлении контракта с Блэйком на восемь лет

Генменеджер «Каролины» высказался о продлении контракта с Блэйком на восемь лет
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал продление контракта с 21-летним форвардом Джексоном Блэйком. Соглашение американского нападающего с «ураганами» рассчитано на восемь лет со среднегодовой стоимостью $ 8,5 млн и вступит в силу с сезона-2026/2027.

«У Джексона был выдающийся сезон, и мы считаем, что он лишь начинает раскрывать свой потенциал. Его настойчивость в борьбе за шайбу и соревновательный дух отлично вписываются в культуру нашей команды, и мы с воодушевлением смотрим на его будущее в составе клуба», – приводит слова Тулски официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Блэйк набрал 34 (17+17) очка в 80 матчах при показателе полезности «+10». В 15 играх плей-офф на его счету 6 (3+3) очков. Джексон был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2021 года в четвёртом раунде под общим 109-м номером.

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