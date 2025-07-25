Форвард Павел Дедунов перешёл из СКА в «Сочи» в результате обмена

Нападающий Павел Дедунов перешёл из СКА в «Сочи» в обмен на права на нападающего Егора Фирсова, сообщает пресс-служба южного клуба. Также «Сочи» получит денежную компенсацию. Контракт Дедунова с новым клубом будет действовать до 31 мая 2026 года.

Павел является воспитанником хабаровского хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе «Амура» в 2009 году, также выступал за «Северсталь» и «Авангард». В 2021 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского клуба. Перешёл в СКА в мае 2023 года. В минувшем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 51 матче вместе с плей-офф и набрал 7 (3+4) очков. Всего в КХЛ на его счету 642 игры и 102 (58+44) очка.