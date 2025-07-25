«Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен хоккеистами

«Спартак» объявил о переходе нападающего Никиты Буруянова из московского «Динамо» в обмен на вратаря Дмитрия Куликова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Благодарим Дмитрия Куликова за выступления в системе «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере — и приветствуем Никиту Буруянова, много побед и результативной игры нашему новичку!» — говорится в сообщении красно-белых в телеграм-канале.

22-летний Буруянов в прошлом сезоне провёл 46 матчей за клуб в регулярном чемпионате и набрал 10 очков при показателе полезности «+3». На счету нападающего ещё 28 проведённых игр в ВХЛ и 13 (7+6) очков при показателе полезности «+5».

Воспитанник «Спартака» 24-летний Куликов в 2023 году был признан лучшим вратарём ВХЛ и стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». Голкипер провёл девять матчей за красно-белых в КХЛ с 87,1% отражённых бросков. Контракт вратаря с «Динамо» носит двусторонний характер и действителен до 31 мая 2027 года.