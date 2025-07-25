«Салават Юлаев» и СКА совершили обмен с участием трёх хоккеистов

«Салават Юлаев» и СКА совершили сделку, в результате которой в Уфу отправились нападающий Сергей Андронов и защитник Дмитрий Юдин, армейцы, в свою очередь, заплатили денежную компенсацию и получили права на вратаря Андрея Бондарева. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

36-летний Андронов в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах в регулярном чемпионате, где набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Сергея четыре игры, в которых он не отметился результативными действиями. В КХЛ форвард также выступал за «Ладу», ЦСКА и «Локомотив».

Юдину 29 лет. Он перешёл в СКА из «Ак Барса» по ходу прошедшего сезона. Дмитрий провёл 34 матча (вместе с плей-офф) за армейцев и набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету защитника 618 игр в КХЛ и 119 (29+90) очков.

17-летний Бондарев в минувшем сезоне выступал за «Толпар». На счету Андрея девять встреч в регулярном чемпионате МХЛ с 89,9% отражённых бросков.