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Николай Поляков и Артём Земчёнок перешли из СКА в «Ладу»

Николай Поляков и Артём Земчёнок перешли из СКА в «Ладу»
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Хоккейный клуб СКА объявил о переходе нападающего Николая Полякова и защитника Артёма Земчёнка в тольяттинскую «Ладу».

В прошлом сезоне 24-летний Поляков провёл за СКА 23 матча, набрав 3 (2+1) очка. Всего на счету воспитанника армейцев 91 встреча и 22 (8+14) очка в КХЛ. Вместе с командой нападающий стал обладателем Кубка Континента в 2023 году и бронзовым призёром чемпионата России.

34-летний Земчёнок перешёл в СКА в мае 2023 года. Ранее Артём уже выступал за армейцев в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Всего в составе СКА набрал 34 (6+28) очка в 152 матчах. Вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата России в 2019 году.

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