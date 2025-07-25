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Максим Цыплаков договорился о новом контракте с «Айлендерс» — Фридман

Максим Цыплаков договорился о новом контракте с «Айлендерс» — Фридман
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Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, контракт рассчитан на два года с зарплатой $ 2,25 млн за сезон. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 29 июля.

Напомним, ранее Цыплаков вошёл в число 11 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты. Инсайдеры сообщали, что «Айлендерс» сделал россиянину квалификационное предложение в размере $ 897,75 тыс., что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс.

36-летний Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс» летом 2024 года на один сезон. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 (10+25) очков. До отъезда в НХЛ Максим выступал за команды системы московского «Спартака».

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