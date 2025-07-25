СКА перезаключил контракты с Плотниковым и Зайцевым

СКА перезаключил контракты с нападающим Сергеем Плотниковым и защитником Никитой Зайцевым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Срок соглашений остался прежним – до конца сезона-2027/2028.

В минувшем регулярном чемпионате 35-летний Плотников провёл 52 матча и набрал 43 (21+22) очка. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в трёх играх. За СКА Сергей выступает с 2024 года. Ранее нападающий уже играл в составе армейцев с 2016 по 2020 год

В активе 33-летнего Зайцева 58 встреч и 10 (1+9) очков в регулярке. В плей-офф он отметился двумя передачами в четырёх играх. Никита играет за СКА с 2024 года.