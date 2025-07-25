Николай Голдобин решил зарегистрировать своё имя и игровой номер как товарный знак

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин решил зарегистрировать своё имя и номер в команде в качестве бренда. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства «Москва». Отмечается, что соответствующая заявка уже зарегистрирована в Роспатенте.

По информации источника, товарный знак, который регистрирует хоккеист, позволит ему производить и продавать широкий ассортимент товаров – чай, муку и прочие продукты, спортинвентарь и различные игрушки, валенки, подтяжки и другую одежду, ароматизаторы и напитки – алкогольные и без. Кроме того, Николай под своим брендом сможет заниматься рекламной и образовательной деятельностью.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до конца сезона‑2025/2026.