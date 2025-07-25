Профсоюз выступил за возвращение экс-игроков молодёжной сборной Канады в НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) выступила за возвращение экс-игроков молодёжной сборной Канады в НХЛ и заявила, что решение о недопуске хоккеистов на время рассмотрения дела лигой противоречит условиям коллективного соглашения.

«Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были оправданы по всем пунктам обвинения судьёй Высшего суда Онтарио Каррочча. После того, как они пропустили более сезона своей карьеры в НХЛ, теперь у них должна быть возможность вернуться к работе.

Заявление НХЛ о том, что хоккеисты «не имеют права» играть во время анализа выводов суда, противоречит дисциплинарным процедурам, изложенным в коллективном соглашении. Мы обсуждаем эти раногласия с лигой и пока не будем давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. НХЛ заявила, что проанализирует решение суда, прежде чем допустить игроков: «Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге».