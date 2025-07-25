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Форвард «Сент-Луиса» Бучневич — о контрактах: больше получаешь — платишь за ужин

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич — о контрактах: больше получаешь — платишь за ужин
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич ответил на вопрос, как хоккеисты относятся к контрактам партнёров.

«Если кто-то из другой команды подписал контракт – может, у кого-то знакомый подписался – обсудили: «Видел, подписал? Что думаешь?» – «Хороший контракт, молодчик».

Так-то игроки просто подписывают контракт, который им дают. Сумма от менеджеров идёт, как они договорятся. Если дали – значит, заслужил. А в самой команде работает так: если больше получаешь – будешь платить за ужин. За ребят помоложе или за тех, кто меньше зарабатывает. Это все понимают, это нормально: когда я был молодой, за меня платили.

Нет такого, что кого-то осуждают. Все понимают: раз дали контракт, то ты его заслужил, и просто так тебе его не дали бы», – приводит слова Бучневича Sports.ru.

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