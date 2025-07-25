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Фарм-клуб «Ванкувера» подписал российского защитника Николая Кныжова

Фарм-клуб «Ванкувера» подписал российского защитника Николая Кныжова
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Российский защитник Николай Кныжов подписал годичный контракт с фарм-клубом «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на официальном сайте «Абботсфорд Кэнакс».

27-летний Кныжов за свою карьеру провёл 81 матч в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и 118 игр в АХЛ за «Уилкс-Барре/Скрэнтон» и «Гранд-Рапидс Гриффинс». В минувшем сезоне Николай набрал 6 (2+4) очков в 26 встречах АХЛ «Уилкс-Барре», а также провёл шесть матчей в ECHL за «Цинциннати», где записал на свой счет одну передачу. В 2020 году Кныжов подписал контракт с «Шаркс» в качестве незадрафтованного свободного агента из СКА.

В 2018 году защитник выступал в составе юниорской сборной России на МЧМ в американском Буффало. Провёл шесть игр, в которых очков не набрал.

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