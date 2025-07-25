Иван Демидов — лучший проспект «Монреаля» по версии Daily Faceoff

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Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов «Монреаль Канадиенс» на сезон-2025/2026. Список лучших молодых игроков в системе возглавил российский нападающий Иван Демидов.

Второе месте занял американский голкипер Джейкоб Фаулер. На третьей строчке расположился австрийский защитник Давид Райнбахер. На пятом месте рейтинга находится российский форвард Александр Жаровский, который был «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Иван Демидов;

2. Джейкоб Фаулер;

3. Давид Райнбахер;

4. Майкл Хейдж;

5. Александр Жаровский;

6. Оливер Капанен;

7. Оуэн Бек;

8. Джошуа Руа;

9. Якуб Добеш;

10. Адам Энгстрём.