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Максим Цыплаков продлил контракт с «Айлендерс» на два года, избежав арбитража

Максим Цыплаков продлил контракт с «Айлендерс» на два года, избежав арбитража
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«Нью-Йорк Айлендерс» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Максимом Цыплаковым. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 29 июля.

Срок соглашения рассчитан на два года. Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что зарплата нападающего составит $ 2,25 млн в год в среднем.

26-летний Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс» летом 2024 года на один сезон. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 (10+25) очков при коэффициенте полезности «+4». До отъезда в НХЛ Максим выступал за команды системы московского «Спартака».

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