Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич: при Бэннистере мы атаку не тренировали вообще

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о работе с главным тренером Джимом Монтгомери и назвал его главное отличие от Дрю Баннистера, ранее возглавлявшего команду.

«Появился другой человек – и картинка стала другой. Пришел тренер, который показал, что верит в команду. Верит, что можно побеждать за счёт игры в атаке. По сути, при Баннистере мы атаку не тренировали вообще. А если не забиваешь голы и постоянно проигрываешь, становится тяжело.

А тут тренер, который всегда на позитиве, у которого всё нормально. Если что не так – всё у тебя спросит. Располагает к себе, с ним легко общаться. Даже если сделаешь какую-то ошибку, неважно какую, он спросит: «Что ты видел в этой ситуации? Почему так сделал?» То есть он услышит твоё мнение, а не просто напихает.

Ну и ещё раз: главное – он позитивный. Вселил уверенность в ребят. В НХЛ, да и в любой лиге, важна уверенность. Если её теряешь, вернуть потом тяжело. А если нашел, можешь просто катком пройти любую команду – хоть «Флориду», хоть кого. Но уверенность очень легко потерять. И Монтгомери как раз вселяет её, он в тебя верит. В этом плане мне очень нравится. Я знаю, что с ним «Сент-Луис» в хороших руках", – приводит слова Бучневича Sports.ru.

Напомним, Монтгомери возглавил «Сент-Луис» в ноябре 2024 года, сменив на этом посту уволенного Баннистера. В минувшем сезоне «Сент-Луис» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где проиграл в 1/8 финала «Виннипег Джетс» в серии из семи матчей.