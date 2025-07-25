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«Сан-Хосе» обменял российского форварда Данила Гущина в «Колорадо»

«Сан-Хосе» обменял российского форварда Данила Гущина в «Колорадо»
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Российский форвард Данил Гущин перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Колорадо Эвеланш» в результате обмена, сообщает пресс-служба «акул». В обратном направлении отправился нападающий Оскар Олауссон.

23-летний Гущин провёл 182 матча в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 150 (70+80) очков. Также на его счету 18 игр в НХЛ за «Шаркс», где нападающий заработал 5 (2+3) очков. Данил был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 2020 года в третьем раунде под общим 76-м номером.

22-летний Олауссон за свою профессиональную карьеру в АХЛ набрал 66 (33+33) очков в 163 матчах за «Колорадо Иглз». На его счету также четыре встречи в НХЛ за «Эвеланш». Оскар был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2021 года в первом раунде под общим 28-м номером.

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