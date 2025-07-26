Агент Комтуа заявил, что форвард заключит новый контракт с московским «Динамо»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего Макса Комтуа, заявил, что форвард заключит новый контракт с московским «Динамо».

«Макс будет выступать и в следующем сезоне за «Динамо». Контракт на один сезон», — приводит слова Ботева ТАСС.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач.

Ранее старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин оценил стиль игры нападающего Макса Комтуа.