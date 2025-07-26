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Светлов: «Металлург» делает заявку на лучшую селекцию межсезонья в КХЛ

Светлов: «Металлург» делает заявку на лучшую селекцию межсезонья в КХЛ
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил селекционную работу «Металлурга». Напомним, магнитогорский клуб ранее подписал контракт с Сергеем Толчинским, а вскоре может быть достигнута договорённость о соглашении с нападающим Владимиром Ткачёвым.

— На мой взгляд, заявку на лучшую селекцию лета делает «Металлург». За одно межсезонье усилить атаку такими звёздными по меркам КХЛ нападающими, как Ткачёв и Толчинский, — это успех селекционной службы.

— Смогут ли Ткачёв после травмы и Толчинский после сезона фактически в запасе вернуться на свой уровень?
— На мой взгляд, «Магнитка» здесь ничего не теряет – только приобретает. Оба форварда после всех последних передряг должны быть сверхмотивированы. Ни один профессиональный тренер не упустит возможности сыграть на амбициях и реваншистских настроениях своих звёзд. Отличная расстановка для «Металлурга»!

Возможно, нынешняя «Магнитка» — самая маленькая команда КХЛ. Но в катании и таланте, на мой взгляд, — один из явных фаворитов сезона. Её габариты могут стать и плюсом, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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