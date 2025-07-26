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Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из «Динамо» шести игроков после просмотра

Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из «Динамо» шести игроков после просмотра
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об уходе из клуба шести игроков после просмотра.

«Парни старались, здесь вопросов нет. Конечно, какие-то моменты для них были в диковинку. Оставили кого-то, большую группу ребят пришлось отправить обратно. Сейчас начинаются турниры, парни должны быть в команде. Не факт, что кто-то уедет и больше не вернётся. У нас были такие примеры. Мы и Даниила Липского отправляли год назад первым отсевом, потом следили за ним, и он вернулся и стал играть. Так что это ещё ни о чём не говорит. Ребятам нужно продолжать работать. Они поняли наши принципы, что мы просим и хотим в первой команде. Если примут наши требования, то у многих из них есть шанс вернуться и играть в «Динамо», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Ранее стало известно, что клуб покинули выступавшие ранее за «Динамо-Шинник» Александр Яценко, Арсений Елисеев, Илья Лахнов, Никита Ходорович, Никита Павлов, а также форвард «Витебска» Александр Гончаров.

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