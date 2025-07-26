Дмитрий Квартальнов прокомментировал уход из «Динамо» шести игроков после просмотра

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об уходе из клуба шести игроков после просмотра.

«Парни старались, здесь вопросов нет. Конечно, какие-то моменты для них были в диковинку. Оставили кого-то, большую группу ребят пришлось отправить обратно. Сейчас начинаются турниры, парни должны быть в команде. Не факт, что кто-то уедет и больше не вернётся. У нас были такие примеры. Мы и Даниила Липского отправляли год назад первым отсевом, потом следили за ним, и он вернулся и стал играть. Так что это ещё ни о чём не говорит. Ребятам нужно продолжать работать. Они поняли наши принципы, что мы просим и хотим в первой команде. Если примут наши требования, то у многих из них есть шанс вернуться и играть в «Динамо», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Ранее стало известно, что клуб покинули выступавшие ранее за «Динамо-Шинник» Александр Яценко, Арсений Елисеев, Илья Лахнов, Никита Ходорович, Никита Павлов, а также форвард «Витебска» Александр Гончаров.