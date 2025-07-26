Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

23-летний форвард «Амура» назвал задачи хабаровского клуба на новый сезон

23-летний форвард «Амура» назвал задачи хабаровского клуба на новый сезон
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний нападающий «Амура» Игнат Коротких объяснил, почему решил остаться в Хабаровске, и рассказал о задачах клуба на новый сезон.

— Встречались различные слухи относительно твоего будущего в «Амуре». Почему ты сделал выбор в пользу Хабаровска?
— Зачем обсуждать слухи? Сейчас я в Хабаровске — это мой дом и родные люди. Хочу играть под руководством Александра Николаевича [Гальченюка]. Мы с ним занимались в прошлом сезоне, мне очень понравилось, верю в него и в команду. Для меня важно играть за людей, которые живут в моём городе.

— Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на предстоящий сезон?
— Целью является выход в плей-офф, будем делать всё для этого. Что касается моей игры, то задача — улучшить показатели прошлого сезона, — цитирует Коротких сайт «Амура».

Материалы по теме
Официально
«Амур» заключил просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android