23-летний форвард «Амура» назвал задачи хабаровского клуба на новый сезон

23-летний нападающий «Амура» Игнат Коротких объяснил, почему решил остаться в Хабаровске, и рассказал о задачах клуба на новый сезон.

— Встречались различные слухи относительно твоего будущего в «Амуре». Почему ты сделал выбор в пользу Хабаровска?

— Зачем обсуждать слухи? Сейчас я в Хабаровске — это мой дом и родные люди. Хочу играть под руководством Александра Николаевича [Гальченюка]. Мы с ним занимались в прошлом сезоне, мне очень понравилось, верю в него и в команду. Для меня важно играть за людей, которые живут в моём городе.

— Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на предстоящий сезон?

— Целью является выход в плей-офф, будем делать всё для этого. Что касается моей игры, то задача — улучшить показатели прошлого сезона, — цитирует Коротких сайт «Амура».