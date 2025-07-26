Плющев: сомневаюсь, что «Авангард» в следующем сезоне даст какой‑то результат

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил перспективы омского «Авангарда» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Вообще‑то я сомневаюсь, что «Авангард» в следующем сезоне даст какой‑то результат, судя по тому, как клуб ведёт себя на трансферном рынке. Это очень сильно влияет на внутреннюю психологию команды, и, естественно, ни к чему хорошему это не приведёт», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

Отметим, что летом «Авангард» в общей сложности покинули более 20 хоккеистов, в числе которых воспитанник омской команды Владимир Ткачёв и американский легионер Рид Буше.

Ранее «Авангард» и вратарь Михаил Бердин расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.