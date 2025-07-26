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Вячеслав Быков оценил систему подготовки хоккеистов у СКА

Вячеслав Быков оценил систему подготовки хоккеистов у СКА
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил систему подготовки хоккеистов у санкт-петербургского СКА.

«У СКА есть самое главное – есть специализированная хоккейная школа, которая ежегодно воспитывает и выпускает множество талантливых хоккеистов. Будущее СКА сейчас тренируется в академии клуба, которая продолжает успешно растить и развивать спортсменов по всему региону», — приводит слова Быкова LiveResult.

Ранее «Салават Юлаев» и СКА совершили сделку, в результате которой в Уфу отправились нападающий Сергей Андронов и защитник Дмитрий Юдин, армейцы, в свою очередь, заплатили денежную компенсацию и получили права на вратаря Андрея Бондарева.

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