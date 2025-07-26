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Светлов: у «Авангарда» набралось полторы команды, теперь приходится кого-то скидывать

Светлов: у «Авангарда» набралось полторы команды, теперь приходится кого-то скидывать
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о работе «Авангарда» на трансферном рынке.

«По ходу прошлого сезона «Авангард» очень активно работал на трансферном рынке, по сути, там набралось полторы команды. Теперь приходится кого-то из игроков скидывать, естественный процесс. Уже говорил о том, что смотрю на все процессы в Омске именно тренерскими глазами. Тренерский штаб «Авангарда» показал, что пульт управления командой и все кадровые процессы – полностью в его руках. Это огромный плюс для Буше и Ко!» — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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