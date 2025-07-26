Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира рассказал, с кем связывает надежды в московском «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира рассказал, с кем связывает надежды в московском «Динамо»
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил возвращение защитника Марио Паталахи в московское «Динамо» из аренды из «Нефтехимика».

«Динамо» проводит очень неплохое трансферное лето. Из «Нефтехимика» вернулся Марио Паталаха, а ведь он провёл действительно ударный сезон в Нижнекамске. Лично я связываю с ним серьёзные надежды и большие ожидания», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Паталаха начинал прошлый сезон в составе московского «Динамо» и провёл за клуб три матча, очков не набрал. Кроме этого, игрок обороны в 11 встречах за молодёжку бело-голубых набрал 7 (4+3) очков. В середине ноября 2024 года отправился в аренду в «Нефтехимик». В составе нижнекамцев защитник провёл 36 игр и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Четыре игрока московского «Динамо» вернулись из аренды в клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android