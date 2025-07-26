Трёхкратный чемпион мира рассказал, с кем связывает надежды в московском «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил возвращение защитника Марио Паталахи в московское «Динамо» из аренды из «Нефтехимика».

«Динамо» проводит очень неплохое трансферное лето. Из «Нефтехимика» вернулся Марио Паталаха, а ведь он провёл действительно ударный сезон в Нижнекамске. Лично я связываю с ним серьёзные надежды и большие ожидания», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Паталаха начинал прошлый сезон в составе московского «Динамо» и провёл за клуб три матча, очков не набрал. Кроме этого, игрок обороны в 11 встречах за молодёжку бело-голубых набрал 7 (4+3) очков. В середине ноября 2024 года отправился в аренду в «Нефтехимик». В составе нижнекамцев защитник провёл 36 игр и отдал три результативные передачи.