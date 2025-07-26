«Откуда вы этот бред берёте?!» Кузнецов — о слухах про свой возможный контракт в НХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов отреагировал на слухи о своём возможном контракте в НХЛ в комментариях к посту в социальной сети. В информации было указано, что Кузнецов якобы готов заключить контракт с командой, претендующей на Кубок Стэнли, на сумму $ 1-2 млн.

«Откуда вы этот бред берёте?!» — написал Кузнецов. Его заявление прокомментировал вратарь Илья Самсонов: «Источник, близкий к ситуации!»

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.