ВХЛ опубликовала расписание предсезонных матчей

На сайте ВХЛ появилось полное расписание предсезонных матчей с участием клубов лиги. Первая игра состоится в Нижнекамске 27 июля. С «Нефтехимиком» сыграет хоккейный клуб «Челны». 31 июля АКМ встретится с представителем белорусской экстралиги — ХК «Лида». Заключительным матчем в расписании предсезонной подготовки клубов ВХЛ станет матч в Красноярске, в котором «Сокол» встретится с «Норильском». Игра пройдёт 31 августа.

Полное расписание предсезонных матчей Всероссийской хоккейной лиги можно посмотреть по ссылке.

Напомним, регулярный чемпионат ВХЛ стартует 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.