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«Потенциал у СКА по-прежнему высокий». Олимпийский чемпион — об изменениях у армейцев

«Потенциал у СКА по-прежнему высокий». Олимпийский чемпион — об изменениях у армейцев
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал селекционную работу СКА в нынешнее межсезонье.

— Что скажете о массовых перестановках в СКА?
— Каких-то комментариев из Санкт-Петербурга по селекции мы не видим, но, наверное, логика в них есть, а процесс идёт продуманный и управляемый.

На мой взгляд, потенциал у СКА по-прежнему высокий. Да, в центральной линии есть потери – например, Кузнецов, Григоренко, Андронов. Но ведь в центре остаётся, скажем, Воробьёв, который по своему потенциалу может стать одним из лучших центрфорвардов страны, тут самое главное — избавиться от некоторой расхлябанности. Высокие ожидания и от Ларионова-младшего.

У СКА в воротах очень талантливая молодёжь – Плешков и Заврагин. Они получили хороший опыт в КХЛ, в их возрасте есть возможность расти не по дням, а по часам, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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