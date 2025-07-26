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Терещенко — о Ткачёве и «Авангарде»: непонятно, как клубы заключают такие контракты

Терещенко — о Ткачёве и «Авангарде»: непонятно, как клубы заключают такие контракты
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал расторжение пятилетнего контракта нападающего Владимира Ткачёва и «Авангарда».

«Неожиданно, что Ткачёв ушёл из «Авангарда». Раз это случилось, мы можем сделать вывод о том, что руководство и тренер посчитали такой шаг нужным. Тут надо обратить внимание на другое – на срок контракта. Непонятно, как сегодня клубы заключают такие долгосрочные контракты с хоккеистами», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков. Напомним, соглашение форварда с омским «Авангардом» действовало до 31 мая 2030 года.

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