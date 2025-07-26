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Правовой аналитик оценил заявление НХЛ в отношении оправданных канадских игроков

Правовой аналитик оценил заявление НХЛ в отношении оправданных канадских игроков
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Правовой и спортивный аналитик Эрик Макрамалла оценил заявление НХЛ в отношении экс-игроков молодёжной сборной Канады, оправданных по делу о сексуальном насилии. Напомним, лига, несмотря на оправдательный приговор суда, пока не допустила хоккеистов к выступлению.

«Игроки будут свободны. Я не вижу апелляции. Я не вижу гражданского иска, поданного игроками. И я думаю, что [вратарь] Картер Харт будет играть в НХЛ, возможно, уже в следующем сезоне. Ассоциация хоккеистов НХЛ заявила, что спортсменам должно быть разрешено играть. Им должно быть разрешено заниматься оплачиваемой деятельностью.

Заявление НХЛ означает, что они оценивают соотношение затрат и выгод. Они проводят анализ, чтобы понять, станет ли игра Картера Харта за команду вроде, ну, не знаю, «Ойлерз», проблемой для лиги», — заявил Макрамалла в эфире TSN.

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