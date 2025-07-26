Ротенберг рассказал о продолжении работы с чемпионом мира по дзюдо Адамяном

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о продолжении работы с чемпионом мира по дзюдо Арманом Адамяном. Напомним, ранее Ротенберг и Адамян проводили совместные тренировки в СКА.

«На летних сборах в горах Красной Поляны с нашими ребятами из «Красной Машины Юниор», академией «Динамо» будет работать заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян.

Мы продолжаем развивать хоккеистов всесторонне. Дзюдо – это не просто борьба. Это дисциплина, баланс и контроль над телом. А это основа, без которой невозможен современный хоккей. Физическая подготовка, борьба, умение держать равновесие, принимать удары и быстро вставать — всё это важно не только на татами, но и на льду. Такая работа формирует характер, помогает стать сильнее и увереннее в игре», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.